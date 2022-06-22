有些人脾氣很倔強，凡事都有自己的原則，甚至是絕不退讓，但她們雖然個性固執，但並非任性，只是有自己的堅持，這股精神甚至可以為丈夫帶來好運。《搜狐網》近日分享3個有旺夫運的生肖，雖然她們個性倔強，總是讓伴侶傷透腦筋，但也因她們的剛強性格，能為家庭帶來好運，甚至還可以旺夫。

第三名、生肖豬

屬豬女待人真誠又善良，無論遇到什麼困難，她們都會積極面對，但個性卻有些倔強，有時甚至會不接受別人的意見，唯有經過多次商量後，她們的態度才會慢慢放軟，但屬豬女多數都帶有正面能量，結婚後也會把這股力量傳給丈夫，兩人可以一起努力，共創美好的婚姻生活，可說是有非常強的旺夫運。

第二名、生肖兔

屬兔女個性看似溫柔婉約，但她們工作能力很強，不僅勤奮又敬業，能獲得老闆的賞識，但生活中卻較懶惰，雖然她們喜歡打扮自己，但並不愛打掃家裡，所以挑選另一半時，會找能夠幫她們打理生活的對象，個性雖然倔強，在職場上叱吒風雲，但在情人面前，她們會呈現出不同於職場的態度，變成愛撒嬌的小女人，在關鍵時刻總能提出建設性意見，幫助丈夫提升事業，可說是最佳賢內助。

第一名、生肖狗

屬狗女個性和善，但脾氣卻不太好，甚至有些暴躁，只要是她們看不順眼的事，就會直接說出來，一不小心就會傷害到別人，雖然嘴上不饒人，給人母老虎的印象，但她們的心腸其實非常軟，對於婚姻也是如此，屬狗女因為說話太衝動，有時讓丈夫傷透腦筋，但相處久了會發現，她們只是說出實話，而且屬狗女對於家庭很負責，不僅旺夫又招財。