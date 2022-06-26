對於脾氣差的人來說，一點雞毛蒜皮的小事都可以是引爆點，《搜狐網》運勢專欄就點名3大生肖最容易情緒化，一旦發生不如意的事情時，就會完全失去理智，情緒大爆走，讓旁人難以招架。

▍生肖猴

生肖屬猴的人相當情緒化，日常生活中一旦對人或是對事感到不滿，就會立刻擺出一張撲克臉，將所有情緒都表現在臉上，即便是一些雞毛蒜皮的小事，他們也會情緒失控，甚至不惜將對方視為出氣筒，只為了吐一口惡氣。不過屬猴的人脾氣來得快去得也快，當心情漸漸平靜下來之後，也會逐漸恢復好心情。

▍生肖虎

生肖屬虎的人不怒而威，他們最討厭他人動不動就挑戰自己的權威，這會讓他們感到相當沒面子，因此在日常生活中，如果有人在大眾面前跟自己唱反調，屬虎的人可能前一秒還笑逐顏開，但是下一秒就會立刻臭臉，並且情緒大爆炸，甚至不惜與對方翻臉。

▍生肖馬

生肖屬馬的人敏感細膩，心情容易大起大落，而且很難控制自己的脾氣。在他人眼中，屬馬的人喜怒無常，脾氣變化多端，只要心情不好就會採取一些讓人無言的舉動，但是下一刻又會像沒事人一樣，讓外界很難預料他們的所作所為。