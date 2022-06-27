誰說好色是男人的天性，女人同樣對於美的事物無所抗拒，《搜狐網》運勢專欄就點名3大生肖女相當好色，平時就喜歡看帥哥，面對心儀對象也會主動出擊，就算什麼都不做，光是養眼也足夠讓她們心花怒放。

▍TOP1：生肖豬

生肖屬豬的女性，好色指數相當高，這是因為她們對於美的事物無法抗拒，不管是男人的身體或是其他美麗的事物，她們都十分好奇，也想要珍惜。身為她們的另一半也不難發現她們對於性事也相當有興趣，並把看帥哥視為日常樂趣。

▍TOP2：生肖虎

生係屬虎的女性好色但不敢表現得太明顯，這會讓她們覺得面子掛不住，也擔心別人用異樣的眼光看待。不過私底下她們會偷偷研究，也很有見解，只是愛裝糊塗、故作純情。生肖虎的女性最大的樂趣就是戴著太陽眼鏡暗中觀察人群中的帥哥美女。

▍TOP3：生肖蛇

生肖屬蛇的女性總是一副乖乖牌的樣子，但千萬別被她們的外表給騙了，跟她們關係交好的人都會知道其實她們心裡相當好色，只是往往有色心，沒有色膽，大多數的時候只會沉溺於一些小事，和看帥哥養眼，不會真的做出太離經叛道的事情。