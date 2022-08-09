俗話說「相愛容易相處難」，情侶之間難免會有起爭執的時候，若是自己有錯在先，真誠道歉也能和好如初，不過星座運勢網站「摘星工廠」指出，牡羊座、獅子座、雙子座只要碰到不順心的事就把戀人當出氣筒，肆意發脾氣，即便事後感到不妥，也不會拉下臉來向對方道歉，常常傷了另一半的心。

▍牡羊座

習慣了以自我為中心的牡羊座，在愛情中也相當任性，想說什麼就說什麼，想做什麼就做什麼，不開心了就亂發脾氣，哪怕事情跟與另一半毫無關聯，他們還是經常把對方當成出氣筒，傷了對方的心，儘管想道歉，但他們個性要強又愛面子，很難放低姿態說軟話。

▍獅子座

獅子座不僅霸道也很任性，他們心態高傲，容易擺出唯我獨尊的樣子，希望別人都順著自己，也認為心情不好時，朝另一半發點脾氣沒什麼大不了的，雖然看到對方受傷的樣子，他們會立刻意識到自己做法不妥，可一想到面子問題，便又打消了原本想道歉的念頭。

▍雙子座

雙子座的情緒起伏大，上一秒還開開心心笑得合不攏嘴，下一秒就臉色陰沉準備發脾氣，而這時遭殃的往往是他們另一半，儘管看到對方生氣、委屈的樣子，會讓他們一時心軟，萌生道歉的想法，但是嘴硬固執的個性作祟，他們還是無法拉下臉直接說對不起。