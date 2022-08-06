桃園市議員參選人凌濤6日在臉書發文，懷疑新竹市「將軍村開放圖書資訊園區」15棟眷村修復案，花2.4億元分兩期修繕。在2016年曾泊銘得標。凌濤質疑，曾泊銘「0修復案得標經驗」，新竹市府原本稱有經驗，卻又改口。他要求竹市文化局收回說法、道歉。

凌濤指出，新竹市「將軍村開放圖書資訊園區」15棟眷村修復案，花2.4億元分兩期修繕，然而卻由與林智堅主導的「 重大建設會報」的市政顧問王俊雄得意門生曾泊銘得標。

他說，曾泊銘剛開業「0修復案得標經驗」卻得標，雀屏中選新竹市歷來最大的歷史建物修復案。凌濤質疑，文化局長張馨之說明公然說謊，表示曾泊銘曾參與台北機廠和國立歷史博物館兩件修復案。但是曾泊銘2016年得標新竹市「將軍村開放圖書資訊園區」，2020年「國定古蹟臺北機廠東側建築群修復工程」、2022年才得標「國立歷史博物館修復案」。他批評，採用「0相關經驗廠商」與新竹棒球場案如出一徹！

凌濤又說，文化局今日再次發稿幫腔圓謊，從「曾參與台北機廠和國立歷史博物館兩件修復案」，改口「至今曾參與文資修復的計畫。」他說，文化局若不對此說法收回道歉，周一將連同其他問題，公布護航黑幕。也要求林智堅也必須對將軍村評選過程清楚交代。