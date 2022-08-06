國民黨新竹市長參選人林耕仁（右四）今天上午在市議員參選人陳清智（右二）、張文興（右五）的陪同下，至公學新城及新源市場拜票

國民黨新竹市長參選人林耕仁6日上午至東區眷村大本營公學新城及新源市場固票，對於將軍村修復工程的廠商資格，他表示，將軍村是曾建築師的第2個標案，其第1個是新建親子公園與停車場，明明就沒有修復古蹟的經驗，批市府說謊。

林耕仁今天上午在市議員參選人陳清智、張文興的陪同下，至公學新城及新源市場拜票，他炮轟市府對將軍村修復案是刻意說謊，林耕仁表示，根據公開資料，將軍村修復標案，是曾建築師開業後第2個工程標案，他第1個標案，是新竹南寮親子運動公園暨停車場新建工程。

這證明他在取得將軍村標案以前，完全沒有修復經驗，市府在8月3日說該建築師有相關經驗，完全是捏造事實、刻意說謊。且相關資料一目瞭然，市府還說這是「造謠」，到底市府背後有何天大的祕密，被迫要扯謊？

另，市府昨天又拿出法條指稱建築師「依法不需要有相關修復實績」，這完全牛頭不對馬嘴，如果不需要有修復經驗，為何第一時間還拿出建築師參與「台北機廠」和「國立歷史博物館」的文資修復經驗來解釋？面對外界質疑為何零經驗人士可以取得標案，市府完全是自我打臉、邏輯前後不一，自相矛盾，市民對市府的信任蕩然無存。

至於對手民進黨沈慧虹、民眾黨高虹安不約而同提出教育政見，林耕仁則指出，教育是百年大計，更關乎下一代的未來，以及整體城市與國家競爭力，他樂見相關參選人提出政見、理性思辯，為培育下一代找到正確的路。

他說，其實他在去年參與黨內初選時，就已經提出「教育新竹」的政見，包含「以全球化素養為主軸發展國際化教育」、「推動在地議題融入創新教育」、「結合學校、區所里鄰、警政合作，讓體罰、毒品、性侵、霸凌絕跡於校園」等3大面向。

但如果是曾經受市民託付、曾經擔任握有實質權力的副市長，在辭職之後才說自己有作法，並強調自己是解決問題的人，他覺得市民應該不會接受這種說法，也會對這樣的政見打折扣。