嘉義縣布袋分局偵查隊1名女警與母親到朴子市一家水煮健康餐盒消費，事後店家發現女警母女未經同意多拿8包醬汁向轄區朴子分局報案，案件被爆料至臉書粉專「靠北police」，引發軒然大波，不但女警將被依竊盜罪函送嘉義地檢署，店家也慘遭網友抨擊，今女警母出面向店家道歉，盼就此止血，而布袋分局也透露，女警母下午已與店家達成和解。

女警母親今表示，8月5日晚上到店家購買產品，因誤認店家放在櫃台內部的配餐醬料可以自行拿取，造成誤解，因網路輿論影響店家生意，讓她深感抱歉，全案交由檢調單位偵辦中，謝謝各界關心。

布袋分局長黃世德指出，經向女警了解，推測應是對消費行為認知有所誤解，而女警事後心情也受到很大影響，所幸女警母親今下午已出面與店家進行調解，並達成和解。

「靠北police」日前發文，指布袋分局偵查隊吳姓女警到便當店買便當，在店員不注意時，伸手進去偷東西，店家憤而報案，事後還找民代關心。朴子分局副分局長黃茂峰說，事後已完成雙方筆錄製作，經請示檢察官，檢察官回覆依程序辦理後，將依法函送女警，由檢方調查釐清，並強調經詢問承辦人員，並無民代關心的狀況。

據指出，女警母親和女警當天到店裡拿預訂的5個餐盒，店員不在櫃台時，女警母以為可免費拿醬汁，先伸手拿了6包，再叫女兒挑，女警挑了2包後交母親，之後店員裝袋詢問要什麼口味醬汁，女警母稱已有先拿，又伸手再拿1包遭店員阻止，雙方一度起爭執，之後店員連同女警母拿的1包共5包醬汁給兩人，直到晚間店員看監視器，發現女警母女已先拿了8包醬汁，便到派出所報案，指每包醬汁10元，8包共80元，不過店家當時表示沒有要提告。