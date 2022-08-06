1名女網友從小因父母離異，她跟著母親過著窮困生活，日前得知父親過世，父親家屬出面與她討論遺產，她認為父親從未依承諾給贍養費，如今她要一併討回，堅持要拿走父親工廠股權，連過往欠下的贍養費都要從遺產中討回，發文怒罵對方家屬「看不爽他們來叫我簽名要分財產的嘴臉」、「看到他們不爽，我就爽」。

該名女網友在臉書「匿名2公社」發文表示，她的父親日前過世，後母的2個孩子與她協議分遺產，她因多年撫養母親，父親理當給的撫養費都沒給，因此要求對方2人先給完撫養費後再均分遺產，對方反對並不同意賣掉父親工廠，她則建議對方每月給錢，將工廠現值的3分之1付清後，即可保留工廠，對方仍不同意；就連當初後母因家屬欠債，與原PO父親假離婚，對方2人竟要求後母需先分遺產，讓原PO氣炸堅持反對。

1名女網友從小因父母離異，跟著母親過著窮困生活，日前她得知父親過世，父親家屬出面與她討論遺產，她認為父親從未依承諾給贍養費，如今她要一併討回。（示意圖，達志影像/shutterstock）

該網友說當初父親拋家棄子，讓她從小過著清貧日子，如今父親家屬通通要看她臉色，她希望爭得遺產還給母親，為自己和母親爭回一點尊嚴，坦承現在她就是在報復，「我要他們全部人替我爸贖罪，我要他們把欠我媽的都還來」，她遭奶奶痛罵狠心，她則反罵奶奶當年不讓父親給他們撫養費，「我看不爽他們來叫我簽名要分財產的嘴臉」直言「看到他們不爽，我就爽」。

其他網友紛紛留言「人爭一口氣，該拿的別手軟，尤其是有能力拿的時候」、「妳一點也不壞，照程序來吧！先請律師盯著他們，別讓他們五鬼搬運的掏空了」、「爭取到底為止，支持妳 ，加油吧」、「看完全文，我也跟著爽起來了啦！支持妳！這是爭一口氣的事」、「要回你應該得到的」。