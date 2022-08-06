族語不只用說的！今年60餘歲的阿美族父親林泳輝平時透過全族語方式與兒子溝通外，甚至連與兒子傳訊息時也用阿美族語拼音，在父親節前夕獲頒首屆族語模範父親表揚。

原民會今天共頒發52名族語模範父親，並提供最高1萬元獎金，希望藉此表揚原住民族語模範父親傳承族語的努力，原民會主委夷將‧拔路兒表示，小時候在家裡父親在家裡都用阿美族語與其對話，也使他至今還會說族語，他也說，原民會推動語言發展的預算，將從今年的5億餘元，增加至明年的13億餘元。

林泳輝表示，自己從小就離開部落，返回部落後開始做文化傳承的工作，並發起「抱抱鼓」，透過母語歌謠、打擊樂等讓更多的孩子可以接觸母語，後來生了小孩之後，從小就用母語跟他對話，甚至還要求他要用母語寫日記、現在傳LINE訊息時也用母語，「他的母語比國語還好」。

今天33歲的許信諺與漢人的太太共育有2子，雖然已搬至都市已久，但為了讓孩子學會族語，他自己也去獲得阿美族語高級認證，希望讓孩子也會講族語。