吃醋是在乎對方的一種表現，小倆口偶爾吃點小醋還能增進感情，不過每個人的個性不同，醋罈子打翻時的反應也不一樣，星座運勢網站《星座好朋友》就分享12星座吃醋時的表現，白羊會大發脾氣，雙魚會無理取鬧，天秤則會想辦法讓另一半也嚐嚐吃醋的感覺。

【牡羊座】

牡羊吃醋了絕對不會容忍，他們通常會直接大發脾氣，並且表明吃醋的原因，因為對他們來說，捍衛自己的愛情比什麼都重要。

【金牛座】

金牛其實是一個大醋桶，而且非常會吃醋，他們吃醋時態度會變得很冷淡，對你愛理不理，覺得既然你那麼喜歡和對方在一起，那沒有他也沒差。

【雙子座】

雙子比較直接，如果吃醋了就會直接開門見山質問你，「為什麼靠他這麼近？」「你們之間有什麼關係？」雖然咄咄逼人，卻很有捍衛主權的霸氣。

【巨蟹座】

巨蟹的內心非常敏感，只是一個小小的舉動都會讓他們吃醋不已，但他們不會告訴你，而是選擇一個人默默的難過，即便你出口關心，他們也只會說「沒事」。

【獅子座】

獅子一吃醋，全世界都會發現不對勁，因為他們佔有慾極強，不可能願意與他人分享自己的另一半，一旦有人碰到他們的戀人，他們的眼神就會透露出殺氣。

【處女座】

處女一旦吃醋，就會對你提高警覺，特別關心你的一舉一動跟行蹤，同時他們也會變得非常敏感，只要你有一個不對勁，就會認定你出軌了。

【天秤座】

天秤在愛情裡非常講究公平，儘管他們沒有出軌的意思，但既然你讓他們吃醋了，那他們也會讓你嚐嚐吃醋的感覺，並想盡辦法惹你生氣。

【天蠍座】

天蠍一旦吃醋，就會變本加厲的管束你，要知道他們的佔有慾非常強烈，既然你敢讓他們吃醋，那他們就要百分之百杜絕會讓自己吃醋的各種因素。

【射手座】

射手雖然對戀人並不會有太多的拘束，但他們還是有底線的，如果他們吃醋了，一定會對你各種質問，非要你給出一個合理的解釋不可。

【魔羯座】

魔羯雖然對愛情好像沒有什麼太大的情緒起伏，但他們其實是很沒有安全感、很容易吃醋的人，雖然他們什麼都不會說，但若對你態度有點冷淡，就表示他們吃醋生氣了。

【水瓶座】

如果你讓水瓶吃醋了，一定要給他們一個合理的解釋，否則他們會坐立難安，一直問你是不是還愛著他？是不是要離開他了？

【雙魚座】

重視感情的雙魚，當然不允許你跟其他人有任何曖昧，而且他們只要一吃醋就會變得非常無理取鬧，因為他們很沒有安全感，也不想把你讓給別人。