徐乃麟與小S大玩遊戲。（東森提供）

徐乃麟日前上小S（徐熙娣）主持的東森綜合台《小姐不熙娣》，當天錄製「毒舌王」的主題，徐乃麟身為毒舌界的翹楚，小S一見他就笑稱他是「大炮大師」，徐乃麟強調這都是大家對他的刻板印象，如同他覺得小S看起來的印象就是「跩」一樣，自認是有話直說型，但絕不毒舌。

徐乃麟在節目中解釋其實從以前主持節目開始，幾乎是扮演黑臉的角色，才導致大家認定他就是「脾氣差」，也澄清以前他錄節目時，會在現場催促收工進度，是因為他得趕在10點前回家陪伴當年才1、2歲的徐新洋，愛家形象一點都不假。

大兒子徐新洋上回上《小姐不熙娣》讓小S印象深刻，大讚：「他表現得很好。」且當時分享許多徐乃麟不為人知的一面。徐乃麟坦言從不打小孩，對他們發過最大的脾氣，也僅是他們在叛逆期時的唯一一次，笑嘆：「那次之後我就受傷了，事後一直在想辦法彌補。」還感慨地說：「很可憐啊！」感同身受的小S，也表示理解小孩都有不願意對父母低頭的拗脾氣，卻也不忘吐槽說：「我覺得爸爸真的很俗仔，我老公每次罵完小孩，過2天就過去巴結她們。」老公許雅鈞躺著也中槍。

談到關於星座的話題時，身為處女座的徐乃麟，認為他們是個要求完美、且「很唯美」的星座。尤其愛乾淨這件事，他便以習慣裸睡的自己為例，透露他每天起床的第一件事不是先穿衣服，而是清地上的狗毛，笑說：「這是我一天的開始。」這相當有畫面的故事，令小S傻眼直呼：「你讓觀眾有個很可怕的畫面！」眾人笑翻。