友情也好愛情也罷，每個人都希望自己的付出，能夠換得對方的真心，哪怕委屈自己，也要滿足別人的需求，不過運勢命理網站《靈匣網》指出，雙魚座、白羊座、天蠍座、處女座、巨蟹座、金牛座經常因為性格問題，導致付出再多還是容易被辜負，若不想辦法改變，未來所有付出恐怕還是一場空。

【隱藏性討好形人格】雙魚座、白羊座

雙魚、白羊對自己喜歡的人非常好，他們認為，既然喜歡一個人，就應該滿足對方的所有需求，否則不僅會讓對方感到失望，連帶自己也會感到自卑，長久下來討好型人格越來越明顯，直到對方予取予求，才發現即使為另一半付出再多，也得不到對方的尊重。

對此雙魚、白羊首先要明白，若希望被別人尊重，就應該先尊重自己，當你連自己都不愛了，又怎麼有人會來愛你？另外應重視自己的討好型人格，若不徹底擺脫它，終將被它害得一無所有。

【只依自己的喜好付出】天蠍座、處女座

天蠍、處女是一旦談了戀愛，就會對另一半管東管西的類型，小到穿什麼衣服，大到交什麼朋友，表面看似無私付出，實則是控制慾太強，而這也容易成為讓對方感到窒息的壓力，因為不照他們的安排行動，他們就會大發脾氣，甚至撂狠話，傷透另一半的心。

天蠍、處女確實付出得多，但難以彌補他們在發火時對別人造成的傷害，而他們也在付出、得罪的惡性循環中，變得越來越孤獨，從而導致他們不停地付出，最終卻很難得到別人感激的結果。

【做什麼事都不用說，對方一定懂】巨蟹座、金牛座

巨蟹、金牛很容易在生悶氣的同時，產生一種「凡事自己知道就好」的觀念，提醒自已未來就算對別人再好，也不要隨便拿來說嘴，話雖如此，其實他們比誰都還要希望被認可，也認為自己不管做了什麼事，即便自己不說，對方也一定都懂，所以得不到誇獎時，他們反而會覺得對方很沒良心，同時也感到失落，導致雙方誤會越來越大。

巨蟹、金牛很不主動，非要別人親口說，才知道自己過去的所作所為其實都被看在眼力，甚至讓對方覺得很感動，若不去改變這樣的性格，未來每一天可能都會充滿遺憾，唯有讓自己主動起來才是正解。