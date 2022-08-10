農曆七月鬼門開，中元節是台灣的重要節慶，家家戶戶都會準備豐盛的祭品，地方社區也會舉辦大型普渡法會，來協助居民、里民祭拜各路好兄弟。

新北市汐止區迎旭山莊、台北市大同區斯文里就在農曆七月初，舉辦聯合普渡法會，除了促進鄰里間彼此交流、活絡情誼，也讓公寓住戶能輕鬆完成普渡儀式，不需再煩惱沒合適的地點祭拜好兄弟，成為近年來鄰里間相當重視的民俗活動。

永慶房屋身為「社區好鄰居」，一起協助管委會及里長做好普渡，贊助帳篷、瓶裝水、面紙等物資，全力相挺普渡法會順利舉行。

永慶房屋贊助20頂帳篷等物資，並派出同仁至現場支援迎旭山莊管委會總幹事何玉婷(右四)，助活動圓滿結束。（圖/永慶房屋提供）

汐止迎旭山莊舉辦聯合普渡法會 住戶踴躍參與

今年新北市汐止區迎旭山莊管委會將普渡法會擴大舉辦，除了邀請社區內住戶一同參與、為社區祈求平安，也廣邀周邊東苑風荷莊、風華忠孝靚、新雪梨社區、小雪梨社區等鄰居，共襄盛舉，保庇來年順利。迎旭山莊管委會總幹事何玉婷表示，這兩年來，管委會將中元普度活動由外包改為自行承辦，讓普渡儀式一年比一年更完整，今年就提早兩個月與永慶房屋聯繫，借用20頂帳篷與遮雨棚等設備，不只節省了活動經費，永慶同仁也派出人手在法會前後，協助管委會佈置現場，將管委會準備的平安米分發給參與普渡的住戶，讓活動順利舉行、圓滿結束。

永慶房屋南港區店長林東憲分享，由於參與活動的住戶，許多都是上了年紀的長輩，管委會相當貼心，主動備妥符合習俗的供品，讓長輩們可以輕鬆參與普渡。在場地的設置上，永慶同仁也積極達成何玉婷總幹事的規劃，與總公司申請帳篷、瓶裝水等物資，林東憲店長表示，「永慶房屋作為社區好鄰居，長期以來支持非常多地方活動，像是各鄰里的節慶禮俗、快閃市集等，只要與我們聯繫，我們都很樂意提供物資與人力，一起將鄰里的感情連結起來！」

大同區斯文里連續11年舉辦大普渡 服務里民拜中元

台北市大同區斯文里位於樹德公園附近，早年因聚集許多雲林移民，繞著公園走一圈，可以看見10幾間大小不一的宮廟，形成台北市內少見、獨特的廟圈文化。斯文里里長江雪卿表示，由於里內宮廟林立，部分民眾不知道該到哪裡祭拜中元節，於是里辦公室秉持為民服務的精神，已連續11年於里民活動廣場前，舉辦「斯文里慶讚中元普渡」，且響應活動的住戶一年比一年更多，今年有多達300位里民參與，讓活動越辦越完整、禮足保平安！

永慶房屋大同區店長李文成表示，大同區是台北市內開發的較早區域，獨特的廟圈文化，也讓斯文里每到農曆七月就會熱鬧非凡，活動一場接一場，永慶作為鄰里的好幫手，也希望能夠協助在地舉辦各種活動，發揚地方特色。李文成店長強調，「里長是社區內最重要的人物，除了熟悉里內大小事，並舉辦各種活動外，也是維繫鄰里情感的重要核心，永慶房屋看見里長的用心付出，因此只要里長有需求，永慶都會全力支援，透過這些活動與地方關係更緊密，促進商圈繁榮、打造幸福社區！」