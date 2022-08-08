新北市土城區義塚大墓公今日展開起為期4天的中元祭典活動，今晚邀請明華園當家小生孫翠鳳率領總團演出《賣藝王家》戲碼。（蔡雯如攝）

新北市土城區義塚大墓公今日展開起為期4天的中元祭典活動，今晚邀請明華園當家小生孫翠鳳率領總團演出《賣藝王家》戲碼，吸引上百位民眾到場觀看，新北市長侯友宜也到現場祈福參拜，期許大墓公祖持續庇佑新北市，侯友宜參拜結束後被團團民眾包圍，許多人顧不上準備演出的歌仔戲，搶著與他合影，讓他遲遲無法抽身，顯示人氣相當高。

侯友宜說，土城義塚大墓公距今已有233年歷史，每年舉辦的中元普度、清明及義塚公忌辰活動都是地方信仰盛事，尤其中元祭典從清代以來已陸續成為土城、板橋、中和地區重要信仰活動，而廟內的「擺接義塚大墓公」墓碑及墓龜也保存具古風形制的特色，使得大墓公成為同時具備有形及無形文化資產雙重身份的廟宇。

財團法人新北市神明會義塚大墓公董事長林長寅說，大墓公主祀百年忠烈義魂，具有地方開發史及緬懷先民墾拓的意義，並維持分區輪普的傳統，今年由土城區輪值主辦，遵循傳統科儀，由地方首長帶領普度儀式，祈求平安康泰。

林長寅說，祭典期間每日都有法會、戲曲表演，明晚還有藝閣車遶境及放水燈活動，將行經中央路、學府路、金城路等路段，最後於城林橋下施放水燈，引渡亡魂接受超薦、施食。10日子時則會舉行送孤、跳鍾馗，用驅鬼除煞的方式提醒好兄弟，普度已結束。

林長寅提醒，跳鍾馗禁忌多，除了演出者嚴禁全程開口說話外，參加人員也須遵守不可開口的禁忌，以免被沖犯。

民政局長柯慶忠說，土城大墓公中元祭典維持許多古禮、道教科儀，不僅讓信眾了解傳統宗教民俗文化，廟方也經常舉辦關懷活動，分送白米等物資給弱勢家庭和慈善機構，照顧地方不遺餘力，本次普贊的物資也將全數捐出，幫助有需要的民眾。