隨著新北市長選戰越打越火熱，新北市長侯友宜昨(8)日前往宜蘭與縣長林姿妙同台，對比民進黨新北市長參選人林佳龍先前去台中參加立法院副院長蔡其昌的新書發表會，被國民黨批是不尊重新北市民，綠營也反批雙標；對此，今(8)日林佳龍表示，雖然覺得是雙重標準，但為了黨內同志也是無可厚非，但侯友宜應解釋是去為林姿妙站台輔選，還是為自己的下一站選總統做準備。

今天林佳龍前往新北市蘆洲區的湧蓮寺參香，有媒體問及侯友宜現在被藍營當作最最強母雞跨縣市在跑，林佳龍先前質疑他如果志在2024年總統大選，應該跟選民說清楚；對此林佳龍說，民選公職人員就像跟選民簽契約，也像是應徵工作，縣市首長一屆就是4年，選民當然會希望這是有效的契約。

林佳龍指出，年底新北市長的選舉結果只有兩種，一種是林佳龍當選，那自己就會做好四年，如果是侯友宜連任，他會不會在隔年就投入總統的大選，這個市民有權知道，侯友宜也應該要坦誠的跟市民報告，「我相信他是一個漢子，是應該有勇氣來講清楚」。

他也提到，國民黨前新北市長朱立倫，他請假去參選總統結果落選之後，向新北市民說對不起，也有高雄市長韓國瑜，他選上高雄市長之後，也是馬上去選總統，結果落選總統還被罷免，「台灣的選民心中有一把尺，所以要去跟「人民頭家」來應徵工作一樣，不僅要坦誠，也要如契約所訂，做到任期結束。

林佳龍強調，新北市在侯治理下已12年了，城市的進步就像接力賽，侯跑了三屆也算是400公尺跑了300公尺，我們希望加速度前進最後的100公尺，所以自己已經準備好來接棒。

另外針對日前林佳龍去台中參加立法院副院長蔡其昌的新書發表會，遭藍營批是不尊重新北市民，但昨天侯友宜卻去宜蘭跟林姿妙合體站台，會不會覺得雙標；林佳龍則說，雖然覺得雙重標準，但作為一位行政首長，基於同志的情誼去助選，這是民主政治、政黨政治的常見，是人之常情，無可厚非。

林佳龍也說，不過藍營過去批評自己在台中出席蔡其昌的活動，說對不起新北市民，當然同樣的標準也會被檢驗，不過更重要的重點是，侯友宜有必要說清楚到底是要選新北市長，還是下一任的總統，不然每次一離開新北市，媒體就會注意是不是在全國布局造勢，心不在新北。