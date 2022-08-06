行政院長蘇貞昌今(6)日前往淡水視察淡北道路工程宣布核定補助經費，除感謝各界，也不忘感謝林佳龍在交通部長任內的交通規畫，不過遭國民黨籍議員參選人批評是做球給林佳龍；對此，民進黨新北市議員鄭宇恩痛批，侯友宜在會中也感謝中央用專業和地方合作解決爭議，部分人士試圖將地方重大建設染指政黨色彩，身為民意代表在為地方正向發展的議題上本應拋開藍綠，政治口水更是大可不必。

鄭宇恩指出，蘇貞昌院長和侯友宜市長在早上的視察過程，互相對對方表達感謝，也感謝歷任的交通部長，包含前任的林佳龍部長及現任的王國材部長，畢竟淡北道路肩負著淡水交通命脈，不僅淡水鄉親引頸期盼，中央和地方政府也都相當重視、也花費相當多時間心力在溝通促成。

她說，淡北道路過去遲遲無法興建，曾經是受到環評限制，而2年前環評通過之後，又因為新北要求中央補助、但卻無法平息台北端的反彈，直至今日由交通部提出分流方案，降低台北交通壓力，才終於讓淡水居民又看見淡北道路曙光。

鄭宇恩強調，侯友宜市長也強調這1年多的時間，都是用於溝通和評估規劃讓計畫更臻完整，然而某些政客試圖將中央地方攜手合作、對地方發展大大助益的重大建設染指政黨色彩，不僅無助地方發展，更是打了上午在台上表達感謝的侯友宜市長重重的耳光。