教授警告，若美國未積極於南海等爭議海域維持存在，恐導致該區域遭中國大陸實質性佔領，不僅將讓現有海事秩序瓦解，美國以自由進出全球貿易關鍵區域為基礎的百年大戰略，也會因此付諸東流。

美國海軍戰院（U.S. Naval War College）海事戰略教授霍姆斯（James Holmes）投書分析網站「1945」表示，無論在共和或民主黨執政時，兩黨政府都將維護海洋自由列為重要目標，因為「海洋不屬於任何人」此一原則，已形塑了目前的國際海上貿易合法秩序。

且20世紀初時任總統老羅斯福（Theodore Roosevelt）、戰略家馬漢（Alfred Thayer Mahan）等人規劃並延續至今的美國大戰略，便是以商業、外交和軍事力量能夠自由進出全球貿易關鍵區域為基礎，尤其是針對東亞和西歐沿海。

霍姆斯批評，美軍多年來違背參與區域競爭的基礎，在政治等因素考量下，未持續派軍常駐南海；類似的舉動也曾發生在越南及阿富汗，最終皆導致了災難性的失敗。

霍姆斯警告，雖然美軍船艦經常於南海執行自由航行、演習等任務，但絕大多數情況下，於當地活動者還是中國大陸海軍、海警甚至海上民兵等；而只要其持續待在現場，無論美軍先前的行動多令人印象深刻，北京政府仍將壓倒周邊國家，一步步取得該區域的實際控制權。

若美國默許此事發生，全球沿海強權將紛紛仿效，將本國周邊海域視為自身領土，導致現代國際海洋秩序崩解，進而讓美國無法在相關區域發揮商業和外交影響力，也沒辦法以軍事力量履行對盟友及夥伴的安全承諾，實行百年以上的大戰略將付諸東流。