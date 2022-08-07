共軍演習，美方陷於被動？美國眾議院議長裴洛西訪台造成後果，共軍包圍台灣周邊海域舉行多日演習。前立委郭正亮今(7日)在《國際直球對決》節目中指出，共軍演習的規模跟密度超越美方想像，「三取消，五暫停」也是美方所沒預料到的，美中角力的主動權因此落到了中方手上。

郭正亮表示，「川普那句話其實我蠻同意的，北京從習拜通話講到『四不一無意』，本來就認為美國完全都沒有執行，一路走來對『一中政策』被掏空，它已經抱怨很多次了！然後大背景就是在審查《台灣政策法》，要更進一步改名成『台灣代表處』。所以裴洛西來訪台灣，就變成讓一中政策空洞化的高度具體表現，抓到了藉口就說『你根本就違反承諾』，那我就用我的方式落實、體現、保護它的一中政策。」

「剛好在拜習通話之後，所以違反承諾的味道就特別強！」郭正亮說，「川普就說『你怎麼這麼笨，怎麼會允許她去做這個事』，因為裴洛西是美國的N0.3，裴洛西可以來台灣，那就意味著布林肯也可以來啊，蘇利文也可以來啊，只有正副總統比她高啊，不是嗎？」

對於裴洛西高調自稱代表美國政府，郭正亮指出，「本來拜登也沒有同意她這樣說啦，但落地之後，他不得不挺她啦；包括裴洛西已經繞開往上走了，美軍也要保護她落地啊，這沒有辦法的事啦；事實上雷根號8月2日距離台灣最近，然後就慢慢離開了，我認為這雙方應該有一些默契，就『落地了，可是我要有所表示』。」

「可是我認為中國大陸圍台軍演的規模和密度，超乎美國的預期，這個我認為美國沒有預料到。」郭正亮強調，「後來包括那個『三取消，五暫停』嘛，我覺得這個美國也沒有預料到。所以說，全面鋪開之後，拜登才發現說，哇，這個超乎他預想之外。他現在也還沒有找到方法要怎麼處理啦，這個局就變成說主動權抓到了中國大陸的手上，變成這樣。」