還沒完？大陸針對美國眾議院議長裴洛西訪台進行「圍台軍演」，本預計至今(7)日中午12點結束，不過稍早中方透過多家官媒聯合發布訊息指出，將繼續在台灣周邊進行海空域實戰化聯合演訓，且聲明中未明確標示結束時間，引發各界熱議。PTT鄉民接到消息反應兩極，有人憂心發電來源的天然氣會當真「斷氣」，也有人風涼表示「坐等明天台股大漲」。

裴洛西旋風式訪台帶來後果，共軍宣布從4日中午12點至7日中午12點進行台灣周邊六大區域的軍事演習，並多次形容此次軍演規模是「史無前例」。在連日數度實彈發射、軍機擾台後，解放軍東部戰區7日宣布，「8月7日，中國人民解放軍東部戰區按計劃，繼續於台灣周邊海空域進行實戰化聯合演訓，重點檢驗聯合火力對地打擊和遠距離空中打擊能力。」

此外，中國大陸海事局日前也宣布，6日起在黃海南部進行一連10日實彈射擊，並於8月8起在渤海海域執行軍事任務，直到9月8日，期間長達1個月。

消息傳來，PTT網民反應兩極，有些鄉民態度相對「大無畏」，甚至看好台股漲：「繼續漲？」、「錢多就繼續演啊」、「明天續漲300點」、「庫存還沒打完」、「看台股大漲，沒面子嗎？呵呵」、「台股明天再大漲3百點啦！」、「最佳助選員準時來了」、「民進黨選舉又要大獲全勝」、「賞鯨團怎麼客滿啊！」、「民進黨要高票當選了」、「無感演習，台灣又贏了」、「有本事就打準一點」、「好了啦，房價都還沒跌，跌了我再怕」。

但對台灣前途憂慮的人仍佔多數，「產業馬上就會哀哀叫了」、「演到沒水沒電，民進黨就尷尬了」、「趕快買蠟燭，要沒電了啦」、「發現沒人敢直接制裁，當然繼續」、「民進黨毫無作為，喪權辱國」、「民進黨連警報都不發，選舉絕對不投」、「天然氣庫存壓力測試來囉」、「抗中保台被看破手腳完全破功」、「俄羅斯一開始也是在演習，後來就打了」。