台海安全「戰略縱深」至為關鍵！美國眾議院議長裴洛西訪台引發中共軍演，過往默契上的海峽中線，甚至領海、領空線都被無視；前空軍副司令張延廷今(7日)在《鄭亦真辣晚報》節目指出，海峽中線消失，會讓國軍陷入隨時警戒、缺乏時間訓練的「疲勞戰」；且緩衝空間消失會讓作戰變得猝不及防，因此當前要務是設法將戰略縱深往回推，台灣才有安全。

張延廷表示，共軍艦艇來到領海，戰機也來到空域，「不管訓練空域或平常飛行時候的空域，到達我們的領空，都是一種可能啊；換句話說，步步進逼之後，以前我們賴以為生存的所謂『海峽天險』，最窄是130公里，現在慢慢已經壓到你的領海來了，那怎麼辦？這個大軍壓境的狀況以後會變成新常態，國軍在面臨這方面的戒備，勢必將面臨非常大的壓力，你就沒有戰略縱深了嘛，沒有緩衝的空間。」

「海軍的應急及空軍的戒備沒有緩衝，對三軍弟兄會非常辛苦。」張延廷說，「他們要去面對大軍壓境、兵臨城下的壓力，戰備的張度會非常地高；在這種高張力狀況下，平常的訓練及戰力的提升都會受到影響，因為他們一直在執行任務啊，那有沒有辦法訓練？沒辦法累積戰力，久了會生疏耶。」

張延廷指出，「你一直都在警戒，在武器、裝備的操作上，有沒有辦法精進？你一直在待命啊。另外一個就是耗材、耗油、耗能，都要去做了，戰艦都要燒油啊，還有後勤補給，包括航行之後這些零件，它要進廠維修啊，這在國防軍事預算上，會陷入疲勞戰。」

「台澎防衛作戰的構想，以前有制空、制海、反登陸。」張延廷強調，「那現在已經到門口了，還有什麼制空制海反登陸？直接要面對了。以前有作戰的節奏，因為有作戰縱深，現在沒有作戰縱深了，作戰節奏變成馬上就開始了，你會猝不及防耶，因為緩衝空間被壓縮了。」

張延廷表示，「那怎麼辦？現在政府的選擇是以戰略退讓、戰略退卻，來避免戰略誤判，避免擦槍走火，你就一直退讓到海岸線，不然怎麼樣？就打起來了嘛，我們的緩衝空間就拱手讓人了。中共對美國『三個取消、五個暫停』，那現在台灣要單獨面對囉，美國跟日本對台灣要不要支援？那是客觀因素，我們沒辦法去影響，我們能影響是國軍主觀的戰力，但是我們的口袋有多深？我們有多少籌碼？這是我們要去想的。」

「中共戰艦、戰機多的狀況下，我們要怎麼以少勝多、以寡擊眾？」張延廷說，「在這高張度的常態之下，我們怎麼樣去應敵，要好好來設想。當初的台澎防衛作戰，有層層攔截、遠程制壓、源頭摧毀，現在有沒有辦法把戰略縱深往回推？我認為要去想方法，這樣我們才有安全的空間啊。」