對於中共以我東部海域為目標，發射之彈道飛彈，是否飛越臺北上空？國防部4日表示，主要飛行路徑位於大氣層外，對本島地面不構成危害，因此未發放防空警報。警政署今 （5）日也特別聲明，防空警報發放及權責，係由空軍作戰指揮部下達命令。

針對外界關注「中共以我東部海域為目標，發射之彈道飛彈，是否飛越臺北上空」乙情，國防部4日表示，彈道飛彈發射後之主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越之廣闊地面區域並無危害。故各國之飛彈防護系統，均以落彈點之解算為關鍵。

國防部進一步表示，國軍運用監偵系統，可精準掌握中共發射之東風系列飛彈彈道，並預測其落點為東部海域，對本島地面不構成危害，乃據以完成戰備應處，符合接戰規則。因此，未發放防空警報。

警政署今 （5）日也特別聲明，依據「民防法施行細則」及「警察機關防情警報傳遞聯絡要點」之規定，防空警報之警報發放線及發放權責，係由國防部空軍司令部空軍作戰指揮部於研判確定有敵機或飛彈進襲臺灣地區跡象時，向警政署民防指揮管制所下達空襲警報發放命令後，立即發放防空警報。

警政署民防指揮管制所無分晝夜，待命整備，依國防部命令，執行防空警報發放之整備任務，確保國家與人民生命之安全。