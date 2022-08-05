美國眾議院議長裴洛西日前訪台，中國大陸也宣布暫停台灣多項食品進口。對於大陸進口、多次檢出農藥超標的猴頭菇，食藥署仍在研議是否禁止進口。衛福部次長王必勝今表示，目前食藥署採取的措施是加強抽批，只要檢出違規就整批退運、銷毀。至於對方禁止我方出口的食品，現階段仍在輔導廠商完成註冊，只要註冊通過，還是可以繼續出口。

王必勝表示，猴頭菇的問題是食藥署陸續發現農藥超標，採取的措施是加強抽批的作業，所謂加強抽批，是每2批抽1個，即50％都會抽，只要抽到違規就整批退運、銷毀，通知廠商改善。如果廠商沒有改善，持續有農藥殘留，當然也不排除禁止進口，這是常規工作，不是特例。不過食藥署回應，針對猴頭菇，目前採取的作法為100％逐批查驗。

至於中國大陸禁止食品的家數、種類，王必勝表示，對方是要求我們在一定的時限內完成註冊，現在有幾百家廠商需要補件，現階段的工作是輔導廠商完成註冊，若註冊通過，還是可以繼續出口到中國，現在還在期限內，需要趕快完成工作，還沒有做種類、家數的統計，還是希望能繼續做出口。

至於中國大陸禁止食品的家數、種類，王必勝表示，對方是要求我們在一定的時限內完成註冊，現在有幾百家廠商需要補件，現階段的工作是輔導廠商完成註冊，若註冊通過，還是可以繼續出口到中國，現在還在期限內，需要趕快完成工作，還沒有做種類、家數的統計，還是希望能繼續做出口。