用「精神勝利法」能抗中保台嗎？美國眾議院議長裴洛西旋風式訪台，引動共軍環繞台灣周圍海域實彈演習，蔡政府的反應卻是用大內宣粉飾太平。前大使介文汲今(7日)在《新聞大白話》節目中指出，共軍繞島演習將成為新常態，總統蔡英文應對此負責，蔡政府卻使出魯迅《阿Q正傳》中的「精神勝利法」，阿Q治國，難以對國人交代。

針對包圍台灣軍演恐將成為「新常態」，介文汲表示，「我覺得有新現狀就已經變成新常態了，現狀其實是最難改變的，在國際關係上，我們常常講『權力平衡』，其實平衡的意思就是一個現狀，所謂改變現狀就是改變平衡，現在中國大陸來講，它已經改變現狀了，改變以後的現狀就是新常態，歷史走到這邊，我們就不會回去看了。」

「新現狀就是新常態，下一步的話，是會往更前面走。」介文汲說，「兩岸的關係，軍事是一個新常態了，而這個常態推得非常地近，基本上軍艦已經完全到家門口了，蔡英文政府應該要解釋一下，為什麼你沒反應？你要怎麼反應？這已經是過去完全沒有發生的一個現況。」

介文汲說，「還有我覺得蔡英文的解釋也不太合理，她說我們的愛國者3號只能打35至40公里，而大陸的東風飛彈飛了100多公里，還有人說300公里，反正講得愈遠愈好，好像...蔡英文就不要負責？那回過頭來說，你花了6000億，擺明了說你買了這個愛國者3號是沒用的嘛。」

「從國外來看，他們都很緊張，他們認為兩岸兵凶戰危。」介文汲指出，「那為什麼蔡英文她現在選擇躺平？還到處去看跟戰事無關的，她想轉移我們注意力嗎？這個不對的，她應該要告訴我們她能夠採取什麼措施，她應該要給台灣老百姓最正確完整的資訊，而不是粉飾太平啊！」

介文汲強調，「她現在就是粉飾太平，把嚴重的事搞得沒事，你們去看《阿Q正傳》，(阿Q)他被人家打了一個耳光，他心裡面想說『不是我被打，其實是我打你』，這就是阿Q精神啊，蔡英文現在展現的就是阿Q治國，而且她常常有一種勝利法，阿Q最偉大的發明叫『精神勝利法』，什麼意思？就是說實際被人家按在地上打，那無所謂，因為精神上我認為是我在打他，那我就勝利了，現在不就是在搞這一套嗎？」