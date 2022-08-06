美國共和黨前亞太區主席方恩格。（本報系資料照片）

對於中共4日起在台灣周遭進行軍演一事，有日本媒體駐台人員認為是一場政治表演，但美國共和黨前亞太區主席方恩格駁斥，在這個時候低估共軍的決心，是很危險的！真不知道他的目的是什麼？

美國眾議院議長裴洛西3日傍晚結束訪台，引發大陸進行一連串的威嚇行動，共軍宣布4日12時起至周日（7日）12時，在台灣周遭海空域畫出6個演習區進行軍演。

而近日我國軍除了偵獲中共軍機多次越過海峽中線外，5日更有中共軍艦也越過海峽中線。對此，我國防部今（6）日特別發聲明強調，中共機艦多批於臺海周邊活動，部分逾越海峽中線，「判係模擬演練對臺灣本島實施攻擊」。國軍於第一時間廣播告警，並運用空中偵巡兵力、海軍艦艇，以及岸置飛彈適切應處。

而日本媒體駐台人員認為，根據多年觀察中共的行為模式，得出的結論是，這是一場政治表演，其宣傳目的要遠遠大於軍事目的。

但是，美國共和黨前亞太區主席方恩格在臉書駁斥，在這個時候低估共軍的決心，是很危險的！真不知道他的目的是什麼？

另外，方恩格接受《歷史哥》專訪時分析，軍演的重點不是今天明天，而是會維持多久？下一次是什麼時候？他認為軍演「常態化」的可能性很大，會給台灣社會及海空運輸帶來很大的壓力。