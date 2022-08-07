針對兩岸衝突升溫，菲律賓在台社群與馬尼拉經濟文化辦事處事先討論撤僑計畫。

兩岸衝突升溫，菲律賓在台灣的社群今（7）日與馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）商討，一旦局勢再升高，如何撤離在台灣的10萬名移工。

綜合菲律賓電視網「ABS-CBN」等菲媒報導，菲律賓台灣社群「Filcom Taiwan Northern」總幹事Mercedita Kuan表示，今日透過視訊方式，與馬尼拉經濟文化辦事處討論一旦台海衝突進一步升溫，如何撤離在台灣的移工，目前台灣有10萬名菲律賓移工，其中約有8000人為非法移工。

她說雖然目前台灣狀況一切正常，但是菲律賓民眾的恐懼依然揮之不去，因此才會與馬尼拉經濟文化辦事處開會，「我們必須知道撤離計畫，以因應威脅升級。」

她說住在台北的台灣人已被建議下載一款政府App，一旦解放軍入侵，有5771個防空洞可躲藏。

針對在台菲國民眾的憂慮，馬尼拉經濟文化辦事處理事主席貝約（Silvestre Bello III）表示，辦事處在北、中、南三地的代表處已準備好因應任何情況，他說各地工廠及工作場所已被要求至少提供2周住所及食物。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）上周訪台引發中國大陸抗議，在台灣四周進行多天軍演，北京更不回應美國要求的軍事對話，台海衝突直線升溫，值得注意的是，即便菲律賓在台社群對兩岸局勢感到憂慮，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）昨（6）日表示，裴洛西訪台並未加劇台海緊張，只是呈現了這個區域既有的衝突強度。