共軍包圍台灣周邊海空域進行實彈演習，嚴重威脅台海安全；媒體人黃揚明以「岳飛、吳宗憲、包青天」3個古今人名，形容飛彈飛越、中線消失、包圍封鎖等軍事現況，他呼籲蔡英文總統在「823砲戰」64週年應登上金門，展現捍衛家園的魄力。

黃揚明今(7日)在臉書寫道：「我用3個古今人名形容這次共軍軍演帶給台灣的影響：1.岳飛（穿越台灣上空的飛彈）2.吳宗憲（從此兩岸再無海峽中線默契）3.包青天（包圍封鎖戰術）。站在整體國安立場，中華民國面臨台海危機時，不會因為你的意識形態是統是獨、政治立場是綠是藍而有不同處境。能靠自己改變自身處境的，是有權有勢有錢的權貴商賈，一般老百姓只能眼睜睜看著情勢發展，無能為力。」

媒體人以綜藝天王「吳宗憲」的諧音，形容當前海峽中線被無視的緊張狀態。（圖／中時資料照片）

他指出，「這或許也是為什麼現在台灣仍一片歌舞昇平，似乎完全不受台海緊張情勢影響，畢竟多數人根本無能為力。位居第一線保家衛國的國軍、海巡弟兄，我們必須致上最高敬意，但他們根本無力扭轉兩岸乃至於美中台三方局勢，只能在前線執行任務。今年3月15日，國民黨立委江啟臣質詢行政院長蘇貞昌，若兩岸情勢惡化如俄羅斯入侵烏克蘭高度緊張時，政府第一步會做什麼？蘇貞昌說：『台灣在蔡總統領導下，絕對窮盡一切之力，不要發生戰爭。』」

黃揚明表示，「希望戰爭發生的台灣人肯定少之又少，兩岸局勢演變至今，加上中美對峙，現在是考驗國安團隊的時刻，無論誰執政，都該以國家、全體國民利益為最高指導原則。即使現在還不是中共侵台的時機，但不久的未來誰說得準呢？」

他更呼籲蔡總統，「說到不久的未來，再過16天，就是第二次台海危機最具象徵性意義的「823砲戰」64週年的日子。2019年蔡總統上任後首次前往金門出席中樞紀念儀式，2020年帶著時任AIT處長酈英傑一同前往，象徵美國會持續協防台灣的決心。去年，蔡則因疫情缺席。今年，在中共軍演的時間點之後，蔡總統是不是該前往金門，展現捍衛家園的決心與魄力呢？且讓我們繼續看下去。」

網友回覆：「今天台積電動土，2天前報導蔡英文要出席，結果今天只有蘇貞昌來，原因可能是，中共軍演西南海域的演訓範圍距離高雄不到20公里。她大力促成2330來高雄建廠，卻沒來，金門，她會去！」、「保衛國家應該，民退檔政府跟1450不在其中」、「蔡EE不要變成蔡倫司基」、「她如果敢去，我一定一天不罵她」、「輸，打綠...千萬別傷及無辜」、「譴責，強烈譴責，最強力譴責，結束收工」、「一樣帶著AIT處長去就安全了」。