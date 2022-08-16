徐乃麟、曾國城、張文綺和徐凱希今（16日）趁華視《天才衝衝衝》錄影空檔，接受媒體訪問，談到近期台灣人前往柬埔寨遭詐騙的話題，徐乃麟表示當年北上求職時，一個禮拜就被騙光身上僅有的3000元，還慘到只能喝自來水過活，他說當時在報紙上看到「誠徵、待優、吃住、無經驗可」的徵才廣告，便興沖沖的北上。

他說一到台北就被帶到接待所填資料，繳交300元介紹費，接著就被帶到工廠工作，「帶到中和、三重都是很偏僻的地方，都是做工的，真的有供吃住，待遇也不差，但不可能一直做工，但300塊已經被收走，一個禮拜就被騙光積蓄，後來我4天沒吃飯，都是喝自來水。」

徐乃麟呼籲大家千萬不要被眼前利益蒙蔽雙眼，「不要覺得那邊有台商，想說自己人會照顧自己人，這一定不是近期才發生的事件，為什麼這麼多台灣人要跑到柬埔寨？就是因為台灣工資低，年輕人賺不到錢，才會想找一個待遇更好的工作，結果就被騙了。」他說或許真的會遇到好人，但70％都是陷阱，一定要小心謹慎，考慮再三才能動身前往。