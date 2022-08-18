中國大陸今年6月10日以藥物殘留為由，公告全面暫停台灣石斑魚輸入，為做好上下游監測不讓混貨登載不實的情況再發生，農委會漁業署啟動石斑魚普查計畫，所需經費約3000萬，預計明年中將完成普查。

漁業署追查今年年6月10日中國大陸海關總署通報我國輸大陸石斑魚2批檢出(還原型)結晶紫事，我國籍「海○」及「金○○26號」等2艘漁船漁業人說明本航次所運搬石斑魚來源之養殖漁民，與裝卸清單所載養殖漁民不符，各核處新台幣15萬元罰鍰，並移請檢調單位偵辦。

農委會副主委陳添壽今(18)日參加「2022農村好物特展-微秋．食饗展售活動」記者會受訪表示，為了在上下游管理建立追溯，也就是「貨是誰的」、「混誰的貨」，漁業署已展開石斑魚普查的計畫，普查將成為常規，該計劃所需經費約3000萬，目前已經抽檢了400家，還有1400家待抽驗，預計明年6月會做完。

陳添壽指出，不只石斑魚，其他漁貨在上市前都有一定的抽驗比例，未來將加強抽驗，環境也要加強管理，現在的檢測儀器相當精準，1座游泳池只要有1cc的紫藥水都驗得出來，不過行政單位沒有檢測中心，普查抽驗則委託其他公正單位來做。

漁業署強調，為維護水產品安全，政府跨部會從生產到上市進行抽查把關，食魚在生產階段、未上市前，歷年都依風險辦理未上市水產品產地監測，絕大多數均合格，倘少數檢測出藥殘未符規定，亦依規限制移動至檢驗合格，才能上市。

漁業署表示，近年與防檢局、地方政府共同攜手，致力於正確用藥宣導、未上市產地監測等，又漁業署對於放養量申報係運用高科技航拍輔以衛星影像，2021年申查報逾91％，均納入市售抽驗藥檢母數納管，使近年來市場上石斑魚已鮮少檢出用藥不合格情事。