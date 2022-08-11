高雄市左營區蓮池潭於今年7月下旬發生教練帶著學童上風帆船課程，因為沒有穿著救生衣導致兩人溺死的悲劇。為提升航行安全，行政院農業委員會漁業署優先補助沿近海小型漁船筏，每件最高補助2000元，數量有限。
漁業署11日說明，近5年漁船每年落海死亡船員數約23人，而依據國外統計資料，落海人員未穿著救生衣之生存率約僅48％，穿著救生衣落海生存率可提升至75％。
目前漁船配置的救生衣多為一般常見的泡棉式救生衣，體積龐大厚重，船員從事漁撈作業時影響活動，增添甲板作業風險，船員穿著意願不高。而充氣式救生衣體積小，穿著時僅須將兩條氣囊掛在肩上，調整好鬆緊即可完成穿戴，經測試，漁民反應頗佳，適合在海上作業時穿著。
漁業署指出，由於總噸位未滿5噸的漁船、舢舨、漁筏等與船體小、配置作業人數1至2人，遇到海象變化時則易發生海難，優先補助購買1件充氣式救生衣；遠洋漁船作業海域海象變化大，為提升外籍船員作業安全，補助經許可從事遠洋漁業之漁船購買充氣式救生衣，購買件數以漁業執照登記船員人數的二分之一為上限，詳細資訊可至漁業署官網。
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