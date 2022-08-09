民進黨新北市長參選人林佳龍昨日提出「65歲以上免費裝假牙」，作為參選後提出的第一項福利政策。對此，新北市議員江怡臻批評，林佳龍在擔任台中市長任內大砍老人健保補助，65歲繳費到100歲僅有35萬元，民眾不會繳不起，若新北換林佳龍執政，恐怕會遇到「健保全攏無」的窘境。

江怡臻表示，林佳龍不顧民意反對，執意取消納稅率5％以下的老人健保補助，盧秀燕一上任後就恢復補助，因為長照第一步就是醫療要健全，盧秀燕恢復老人健保補助，讓沒有收入的長者多一分保障，這才是兼顧市民的需求與財政紀律。

不過，反觀林佳龍，先是用高傲態度反嗆市民，大酸市民繳不起費用，就連參選新北提出的假牙補助，就在他擔任台中市長任內，被民代質詢炮轟門檻太高，全口只剩12顆牙、面臨營養不足的台中長者，可能面臨要拔2顆牙才能獲得補助的困窘。

江怡臻呼籲，林佳龍不要畫大餅，也不要再做情緒性發言，參選新北一度講成台北，沒有牙怎麼塗氟，講成沒有假牙怎麼塗氟，請認真嚴肅地做好民進黨新北市長參選人角色。