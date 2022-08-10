環保署長張子敬2日在美國環保署助理署長Jane Nishida、外交部亞太司周民淦司長、駐澳大利亞代表處賴維中公使的見證下，開啟與南半球最重要的大氣化學研究重鎮，澳大利亞聯邦科學與工業研究組織海洋及大氣中心的共同合作，運用環保署提供之我國製造的汞濕沉降採樣裝置，建置汞濕沉降監測站，並由澳洲辦事處副代表Michael Googan代為接受，澳大利亞也成為2012年環保署與美國環保署共同發起的亞太汞監測網，第16個夥伴國家。

環保署與美國環保署在聯合國於2017年正式生效汞水公約前5年，2012年時即有鑑於印太地區缺乏長期大氣汞背景監測資料，在我國外交部的協助下，共同發起亞太汞監測網(Asia Pacific Mercury Monitoring Network, APMMN)，協助印太地區夥伴國家提升大氣汞濕沉降監測相關能量。目前夥伴遍及印太地區15個國家的政府及學術單位，在澳大利亞的加入後，將補足大氣汞監測網在印太地區最後一塊重要的拼圖，對整體印太地區的監測資料完整性作了相當大程度的提升。

環保署也期待能以此次合作為契機，呼應國際科學界近年亟呼加強南半球及小島國家的汞監測量能，持續與美國環保署及澳大利亞政府合作，進一步推展南太平洋及小島國家的汞監測量能，共同推動國際環境品質監測。