升息預期推升美元利變型保單買氣，金管會為避免宣告利率成為競爭手段，抽查後發現13家壽險公司有不當調升宣告利率狀況，對此勒令多達19張利變型保單下架停售，並對12位保單商品簽署人員記點處分。其中，以元大及富邦人壽各遭停售3張最多。

金管會指出，壽險業若未能穩健宣告利率、或公司投資績效無法滿足所訂宣告利率，將可能導致商品利潤為負值，除不利於接軌IFRS 17及國際保險資本標準（ICS）等制度外，亦可能使公司產生虧損，進而影響其財務健全，增加公司營運風險。

對此，金管會採取即時導正措施，以避免業者因市場競爭而不當調高宣告利率。調查發現13家壽險公司共21張保單出現宣告利率不當調整狀況，除了台新人壽已於4月要求停售、全球人壽已自行停售外，其餘19張保單將下架停售。

其中，元大和富邦人壽各被要求停售3張保單最多，中國、台灣、南山、國泰人壽各被要求停售2張保單，友邦、宏泰、第一金、遠雄、台銀人壽則各停售1張保單。由於13家公司總經理均已簽署保證書，故此次並未對業者祭出重罰。

保險局副局長張玉煇表示，壽險業在決定利變型保單宣告利率時共有3大缺失，包括將同業競爭及市場預期利率趨勢納入考量因素、宣告利率公式參數設定不夠具體。此次裁罰並非阻止業者調升宣告利率，而是提醒業者應記取經驗及教訓，建立穩健的宣告利率政策。