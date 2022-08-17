國民黨桃園市長參選人張善政今赴楊梅區出席「議起相挺動起來」座談會，針對近期民進黨桃園市長參選人鄭運鵬跑地方行程滿檔，在桃園市長鄭文燦陪同下，曾一天塞13場行程，疑有行政不中立疑慮，張表示「我的行程數也不遑多讓」，盼對手應保持行政中立。

對於鄭運鵬行程滿滿橫掃南北桃園，張善政表示，他的行程也不遑多讓，選舉期間，大家為了多認識鄉親，頻繁跑行程這麼辛苦是應該的，當然也希望鄭文燦在選舉過程，要保持行政中立。

至於鄭運鵬今正式獲民進黨提名，張善政認為，先前蔡英文總統尚未為提名前新竹市長林智堅道歉，大家都知道走了抄襲的，來了挺抄襲的，蔡英文對此還是要給大眾一個交代。

張善政也提到，鄭運鵬與民眾黨桃園市長參選人賴香伶是否應辭立委職，他們2人要自己決定，此決定在市民心中自有一把尺會評斷。此外，近期有民調顯示，鄭運鵬參選後，張的支持度略升，張對此說，民調一直都當參考，會持續努力往前，走到最後贏得選戰為止。