桃園區三民成功五岔路口科技執法，上路1個月就在長壽路左轉成功路三段取締850件紅燈違規左轉，副議長李曉鐘接獲海量陳情，16日邀相關單位會勘。（蔡依珍攝）

桃園區三民成功五岔路口科技執法，上路1個月就在長壽路左轉成功路三段取締850件紅燈違規左轉，副議長李曉鐘接獲海量陳情，16日邀相關單位會勘。（蔡依珍攝）

全桃園事故排名第一的桃園區成功三民五岔路口，桃園市警局斥資建置科技執法，上路1個月就在長壽成功路取締850件紅燈違規左轉，副議長李曉鐘接獲海量陳情，16日邀相關單位會勘，交通局坦言街廓短、儲車空間有限，將加裝左轉箭頭燈並搭配安心左轉牌面，提高左轉紓解率。

桃園區成功路與三民路口是不對稱的五向散射道路，去年A2、A3交通事故超過百件以上，事故數量居全桃園之冠，桃園市警局斥資650萬建置16個科技執法設備加強取締，7月上線。

李曉鐘說，長壽路左轉成功路車流相當大，但綠燈先開秒數僅約95秒，不足去化車流，尖峰時間造成車流嚴重回堵，部分駕駛人趁雙向紅燈左轉，因此遭罰，像是曹先生7月14日因家人確診2度往返，3小時內就被開2張罰單共5400元罰鍰。

李曉鐘16日下午邀相關單位會勘，非尖峰時間半小時就有逾10車違規，甚至包括公車，他直指1個月就有850件違規不合理，引發民怨，以每張2700元估算，就開罰近230萬，建議調整號誌秒數、改變時相或增設標示，讓車流順暢。

交通局說，該路口緊鄰五岔路口，各方向彙集要左轉往虎頭山方向車流大，雖然尖峰時段已配合實施綠燈早開95秒以利左轉車通行，但左轉量大、街廓短、儲車空間有限，用路人仍會違規。

交通局除續辦綠燈早開時段，也會加裝箭頭燈，並搭配安心左轉牌面，希望加強用路人辨識，提高左轉紓解率，減少民眾被開單機率。