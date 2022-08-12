73歲女騎士車禍撞擊力道猛烈，被撞飛約3、4公尺，救護車趕到急救。（民眾提供）

花蓮縣萬榮國中前今下午3時許發生死亡車禍，73歲陳姓婦人騎乘電動機車，行經台九線229.5公里處，準備左轉進入市區時，遭同為北上小貨車撞上，現場零件噴飛，婦人送榮總鳳林分院急救，傷重不治。49歲李姓小貨車司機驚魂未定，稱婦女疑似未兩段式左轉，「直接切入」，閃避不不及撞上，警方將調閱路口監視器，釐清肇事主因。

現場狀況，因車禍撞擊力道猛烈，婦人被撞飛約3、4公尺遠，機車零件破裂噴飛，婦人趴在滾燙馬路失去意識，地面留下血跡，地面上還可清晰看見機車被拋飛拖扯痕跡，肇事李姓小貨車司機把車子停路邊報警，下車幫忙指揮交通。

消防隊員抵達現場，先使用AED並持續CPR，路過的民間救護車駕駛及醫護見狀也停車協助急救。隨即將婦人送醫，仍傷重不治。

李姓貨車司機表示，他從花蓮市南下玉里鎮送貨，他是行駛內側車道，但騎機車的婦人突然從外側車道「切入」要進萬榮市區，他閃避不及，說當時有急忙方向盤打左邊、但還是閃不過去、車頭右前方撞到機車，右後照鏡也被撞斷。

鳳林警分局車禍事故小組趕到現場，初步調查，死亡陳姓婦人騎乘電動自行車，沿台九線機慢車道往北，行經229.5公里處往萬榮國中路口時，在路口疑因沒有兩段式左轉，直接切往內線左轉長橋路，而與小貨車發生擦撞，陳婦酒測值還待抽血檢驗，至於小貨車李姓駕駛酒測值零，不過，事故原因仍待調閱監視器釐清。