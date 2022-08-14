花蓮鳳林警分局轄區範圍橫跨鳳林鎮、光復鄉、瑞穗鄉、萬榮鄉及豐濱鄉等5鄉鎮，包含台9線216.5公里新光兆豐農場至264.5公里瑞穗舞鶴台地，由於該線道路寬敞筆直，駕駛時常違規造成交通事故發生，因此鳳林警方即起將不定期在易肇事路口取締違規，防制憾事發生。（鳳林警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮萬榮一名74歲老婦日前騎乘電動自行車行經台9線229.5公里處，疑未兩段式左轉遭直行車輛撞上慘死街頭，引起社會譁然。轄區的鳳林警分局統計，今年1月至7月，台9線全長48公里轄區已發生185起交通事故，平均每月發生26件，7個月共造成4人死亡，鳳林警方即起將不定期在易肇事路口取締違規，盼能遏止交通憾事發生。

鳳林警分局管轄範圍橫跨鳳林鎮、光復鄉、瑞穗鄉、萬榮鄉及豐濱鄉等5鄉鎮，其中台9線216.5公里新光兆豐農場至264.5公里瑞穗舞鶴台地，沿線道路寬敞筆直，舒適的駕駛環境，常讓駕駛人在不知不覺中失去防禦戒心，或因長途駕駛產生疲勞倦怠，時常在各鄉鎮市區交叉路口發生交通事故。

鳳林警方統計，今年1月至7月間，台9線48公里內的轄區範圍各類交通事故共發生185件，等於每個月平均發生26件，且短短7個月已釀成4人死亡，經分析事故原因發現多為駕駛未注意車前狀況、闖紅燈、超速、未保持安全距離、左右轉彎未依規定讓車、機慢車未依規定二段式左轉、行人未依規定穿越道路等為主因。

鳳林警分局平時雖透過社區、村里各集會場所、社區臉書社群等媒介持續宣導道路交通安全，但遺憾事故依然頻傳，因此鳳林警方即起將針對轄內易肇事路口執行交通大執法，針對酒後駕車、闖紅燈、超速、未戴安全帽、機慢車未依規定兩段式左轉等違規項目，不定時加強取締，盼有效降低交通事故發生。

鳳林分局長簡龍宏表示，不定時規畫勤務並加強取締違規並非以處罰為目的，而是希望能藉此導正駕駛人用路觀念，養成守法習慣，防制憾事發生。