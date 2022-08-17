民進黨宜蘭縣黨部今天舉辦「青年鬥相挺‧穿越台9線」自行車縱騎宜蘭縣活動，全程約41公里。（李忠一攝）

民進黨宜蘭縣黨部為宣示年底勝選的決心，今天（17日）舉辦「青年鬥相挺‧穿越台9線」自行車縱騎宜蘭縣活動，黨部主委陳俊宇與縣長參選人江聰淵，帶領各鄉鎮市45歲以下或第一次參選的參選人，從頭城火車站出發，一路騎到南方澳南天宮，呼籲鄉親支持青年參政。

「青年鬥相挺‧穿越台9線」全程約41公里，一早從頭城火車站出發，騎自行車沿途經台9線到南方澳，並到南天宮參拜金媽祖，祈求年底選舉順利。

黨部主委陳俊宇表示，縣黨部已進入備戰狀態，除了基層座談會外，也組成青年輔選列車在各鄉鎮市的社區、街頭辦理宣講，感謝許多黨內民主前輩沿途加油吶喊、鼎力相挺，成為這群青年最堅強的後盾，民進黨跨世代大團結，年底勢必要贏回屬於宜蘭人的光榮感。

江聰淵表示，與青年夥伴們同行，讓他感受到他們有活力、有體力，也勇於挑戰，雖然「今天真的是太熱了」，但這就是讓他們學習抗壓、挑戰，也希望縣黨部領軍的青年夥伴們，得到鄉親、縣民的認同，在年底選舉有很好的斬獲。