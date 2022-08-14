花蓮縣政府斥資4500萬元在東大門夜市打造共融公園，園區遊具與場域設計均依國家規範施作並通過國家標準安全認證，但近日卻有家長反映滑梯出口底部與地面高低落差竟高達15公分，恐有安全疑慮，盼縣府改善。縣府解釋，留一定高度目的是讓先溜下來的人能雙腳著地起身加速離開，免於遭後方撞上而受傷。
東大門夜市部分區域3年前因一場無情大火燃燒殆盡，縣府為優化夜市整體的地景風貌，去年開始興建共融公園，並在園區內設置攀爬架、攀爬塊、爬網、搖搖椅、大型滑梯、門型攀爬架、攀爬繩結及翹翹板等8大設施，不僅能滿足各年齡層及特殊需求孩子的身心發展，也顧及中老年人遊憩需求，在斜坡步道旁增設造型遮陽棚並保留大片綠地，打造一處適合親子共遊的地方。
東大門共融公園上月啟用後，每到傍晚都有不少親子前往遊憩，不過近日卻有民眾指出，日前與孩子遊憩期間發現滑梯出口端與地面高低落差近一名6歲孩童的小腿肚高，且坡度又抖，不少孩子溜下滑梯的速度很快，且不慎在出口端撞到頭跟腳，傷勢雖不重，但仍有潛在風險，質疑設計不良。
對此，縣府建設處澄清，很多民眾會誤認滑梯出口與地面有落差，但此目的在於讓溜下來的人可以雙腳著地起身，以便加速離開滑梯出口，才不至於被後方溜下的人追撞，並非「設計不良」。
縣府建設處指出，遊戲場檢驗法規規定「滑梯高度若是在122公分以下，滑出段終點高度距離防護鋪面需小於28公分；滑梯高度若是大於122公分，滑出段終點高度距離防護鋪面需介於18至38公分間」，而該設施是依照此規定設計施作。
建設處表示，縣府近年持續推動適合親子共同參與的遊戲場域，在開放空間的友善環境營造中，首重安全性，東大門共融公園的遊具與場域設計均依國家規範施作，並在上月6日通過CNS 國家標準的安全認證，且每項設施均設有使用解說告示牌，呼籲家長在親子共遊間，適時引導、注意孩子正確使用遊具，才能兼顧安全與育樂。
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