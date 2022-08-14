花蓮東大門共融公園遊具與場域設計均依國家規範施作並通過國家標準安全認證，上月後啟用吸引許多親子前往遊憩。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府斥資4500萬元在東大門夜市打造共融公園，園區遊具與場域設計均依國家規範施作並通過國家標準安全認證，但近日卻有家長反映滑梯出口底部與地面高低落差竟高達15公分，恐有安全疑慮，盼縣府改善。縣府解釋，留一定高度目的是讓先溜下來的人能雙腳著地起身加速離開，免於遭後方撞上而受傷。

東大門夜市部分區域3年前因一場無情大火燃燒殆盡，縣府為優化夜市整體的地景風貌，去年開始興建共融公園，並在園區內設置攀爬架、攀爬塊、爬網、搖搖椅、大型滑梯、門型攀爬架、攀爬繩結及翹翹板等8大設施，不僅能滿足各年齡層及特殊需求孩子的身心發展，也顧及中老年人遊憩需求，在斜坡步道旁增設造型遮陽棚並保留大片綠地，打造一處適合親子共遊的地方。

東大門共融公園上月啟用後，每到傍晚都有不少親子前往遊憩，不過近日卻有民眾指出，日前與孩子遊憩期間發現滑梯出口端與地面高低落差近一名6歲孩童的小腿肚高，且坡度又抖，不少孩子溜下滑梯的速度很快，且不慎在出口端撞到頭跟腳，傷勢雖不重，但仍有潛在風險，質疑設計不良。

對此，縣府建設處澄清，很多民眾會誤認滑梯出口與地面有落差，但此目的在於讓溜下來的人可以雙腳著地起身，以便加速離開滑梯出口，才不至於被後方溜下的人追撞，並非「設計不良」。

縣府建設處指出，遊戲場檢驗法規規定「滑梯高度若是在122公分以下，滑出段終點高度距離防護鋪面需小於28公分；滑梯高度若是大於122公分，滑出段終點高度距離防護鋪面需介於18至38公分間」，而該設施是依照此規定設計施作。

建設處表示，縣府近年持續推動適合親子共同參與的遊戲場域，在開放空間的友善環境營造中，首重安全性，東大門共融公園的遊具與場域設計均依國家規範施作，並在上月6日通過CNS 國家標準的安全認證，且每項設施均設有使用解說告示牌，呼籲家長在親子共遊間，適時引導、注意孩子正確使用遊具，才能兼顧安全與育樂。