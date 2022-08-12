海洋森林縱谷打造的花蓮SDGs永續場館。(花蓮縣政府提供)

使用環保材質檳榔翹葉製成的花蓮植物牆面。(花蓮縣政府提供)

花蓮縣政府永續方舟館以「檳榔鞘葉」作為登船證，邀請現場貴賓們進入場館即象徵登上永續的航班。(花蓮縣政府提供)

花蓮永續方舟活動現場人潮踴躍。(花蓮縣政府提供)

永續發展議題蔚為世界潮流，花蓮縣政府打造「花蓮永續方舟館」，12日至14日參加「2022亞太永續行動博覽會」，縣長徐榛蔚12日以方舟領航者的身分率縣府主管出席開幕典禮，她表示，將持續關注氣候變遷、永續能源、企業永續、大學永續及聯合國永續發展目標(SDGs)等重點工作，更要推廣花蓮有機的生態環境，歡迎大家走進台灣的淨土「花蓮」。

花蓮縣政府永續方舟館以「檳榔鞘葉」作為登船證，邀請現場貴賓們進入場館即象徵登上永續的航班，包括台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、KMPG安侯永續董事總經理黃正忠、優樂地永續服務執行長蔡承璋、小鎮文創創辦人何培鈞、縣府縣政顧問唐玉書、縣府行政暨研考處長吳昆儒、農業處長陳淑雯等人。

徐榛蔚在永續行動宣言中表示，聯合國永續發展目標(SDGs)，近年來成為城市新顯學，減碳及永續發展是現今全世界的共通語言，「人法地、地法天、天法道、道法自然」，道德經中的古老智慧教導我們，大道之簡、反璞歸真，敬天愛地。

花蓮縣政府除了推廣電動車及一次性餐具、飯店備品減量之外，更與台泥合作，明年六月將啟用世界第一個資源處理中心，全面處理花蓮縣境內所有垃圾，以及多年來持續推動低碳旅遊、環保旅店、環保夜市、低碳綠能運具等綠色經營模式，減少使用一次性產品，全縣已有高達209家業者完成低碳認證，連續兩年榮獲環保署資源回收績效考核金質獎。

此次花蓮永續方舟館展覽策展由花蓮「練習曲文創」將花蓮SDGs永續發展的主題，用綠意盎然，環保的方式呈現在國人面前。主視覺設計，以大山的綠色系，大海的藍色系為設計主色，藉由畫面的比例配置，將花蓮的山海轉譯呈現，而巨大船首的比例設定，更象徵著花蓮永續方舟、即將啟航，前往蔚藍的未來。

造訪花蓮永續方舟，每位民眾將透過掃描QR-code獲得檳榔鞘葉登船證，完成方舟內「播種、耕耘、生生不息」等三項體驗，並在登船證上簽名、宣示加入永續行動的行列，將會獲得以玉米梗、稻桿等農業廢棄物製作而成、不使用時可溶於土內的植物方塊小禮，與花蓮縣政府共同體現對於環境友善的循環與實踐！

徐榛蔚說，花蓮以永續方舟「續命與創生」為核心，歡迎大家，和我們一起進入花蓮永續的行列，一起迎向永續花蓮，努力建構，更多樣化、更幸福的花蓮，讓這份愛，持續傳承給下一代。