期交所與期貨公會共同在昨(16)日舉辦111年度期貨業永續發展轉型執行策略宣導座談會。本次期貨業永續發展轉型執行策略宣導座談會即為推動事項的一環，期貨業者對此議題相當重視，出席非常踴躍，有近120參與本次座談會。

期交所周總經理建隆表示，為因應全球化的競爭，國際間非常重視ESG議題，也就是環境(E)、社會(S)及公司治理(G)等永續相關議題，金融業應該充分發揮對其他產業的影響力，協助帶動其落實企業永續，而期貨業在資本市場中又扮演著服務實體經濟的重要角色，若期貨業能推動ESG議題，相信能帶來事半功倍的成效。

主管機關為了幫助期貨商快速了解所推動的永續發展轉型執行策略，以達成策略目標，證期局古組長坤榮特別蒞臨致詞，使期貨商高階主管能快速掌握永續發展轉型執行策略的整體概念。另本次座談會邀請到證券期貨局程副組長國榮擔任講座以「期貨業永續發展轉型執行策略規劃」為題，講授政策的重點與執行方式，使與會者在最短的時間內，明瞭所屬公司應如何推動相關事項。

為推動「證券期貨業永續發展轉型執行策略」執行，期交所後續將研訂期貨商永續發展治理架構，包含研議修訂期貨商公司治理實務守則及期貨商內部控制制度標準規範，同時為提升期貨業務永續發展資訊揭露內涵，協助業者編製及公告永續報告及揭露碳盤查相關資訊，另建置「證券期貨業ESG執行資訊控管系統」平台，請業者分別按期程申報其執行情形，同時設立諮詢窗口，提供有關訊息及協助。