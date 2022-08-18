去年因疫情改為線上辦理的三級校長聯席會議，今年終於因為疫情趨緩而辦理成功，「高雄市公私立各級學校111學年度三級校長聯席會議」18日在高雄醫學大學舉行，396位校長參加，推動4大教育重點，科技、移動、翻轉、國際。高雄市副市長史哲也感激防疫工作的完善，讓學子們能夠回到學校上課。

本次會議重點在於數位學習與戶外教育，特別邀請教育部資訊及科技教育司李政軒及所長林佳慶推行生生有平板政策，向校長們介紹國家數位學習之政策，與校長們共同思考、建構出未來的執行藍圖及學校發展方向。

新北市政府教育局聘任督學林建棕則以戶外教育為主題，分享多年推動戶外教育課程的心得，為校長帶來戶外教育的新觀點。

副市長史哲表示，藉由高醫槍擊案的案件，更能顯現出教育對社會和諧的重要性，社會的和諧更是耕植於基本的教育現場，也感謝這2年疫苗完整的注射、政府清零政策的落實，可以讓學子到校上課。

高雄市教育局長謝文斌對校長表示，驅動未來的行動學習「科技、移動、翻轉、國際」的理念，高雄市教育將結合聯合國「全球永續發展目標」，結合科技，用行動去學習，翻轉傳統教育，培養孩子走向國際。教育局也將持續推動相關政策，透過資訊科技擴展學習型態，充實孩子教育資源，讓學生適性發展，成就自我。