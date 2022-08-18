仁寶(2324)集團秉持布局全球、深耕在地的理念，以台灣做為研發創新基地，積極發展多元化事業，今日在高雄市長陳其邁的見證下，宣布位在高雄亞灣台壽大樓的「仁寶5G AIoT研發中心」將於9月初正式啟用。仁寶董事長許勝雄表示：「仁寶2019年起在高雄展開多項投資及市府專案合作，期許未來積極培育南台灣創新人才，建構仁寶高雄逾千人的研發團隊，以實際行動深耕高雄，期待企業與城市發展共享、共榮！」

仁寶電腦事業群(PCBG)於今年7月正式設立高雄研發中心，布建先進研發團隊，仁寶資深副總經理李盛宏指出：「仁寶PCBG高雄研發中心將開發商用、消費、教育、電競筆記型電腦、平板等終端裝置；研發次世代晶片應用平台、進階無線區域網路WiFi-7、前瞻軟體應用及熱流散熱整合等創新技術，建置測試驗證場域，目標朝向智能化設計並兼具使用者體驗優化之產品。研發中心的設立不僅將強化南部人才的延攬、培育及訓練，更為北漂南返的人才提供專業且適切之就業機會。」

仁寶在未來將持續積極與高雄市合作，2023年預計將在高雄亞灣舉辦全球首創『5G專網無人機飛行競賽/觀賽/直播』活動，並邀請國際級飛手同場競速，此無人機的創新應用必須仰賴5G專網系統，搭配高速定位、傳輸、運算、渲染等軟硬整合技術，展現企業專網、小基站的商業潛力。

另外仁寶也將在高雄亞灣駁二特區落實全台第一個『戶外5G標準化智慧桿』應用，智慧桿符合經濟部標檢局制定的標準，透過系統化、標準化的建立，解決現有智慧杆的營運問題，帶動產業建構更完善的5G生態系。仁寶5G AIoT研發中心副總經理梁志賢期許：「藉由在地5G垂直產業鏈合作，仁寶希望與新創業者能共同攜手開拓5G、AIoT與5G專網的應用商機，協助打造南台灣科技走廊，進一步推動高雄產業提升。」