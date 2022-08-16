民進黨新竹市長參選人沈慧虹。（圖／沈慧虹辦公室提供）

民進黨新竹市長參選人沈慧虹。（圖／沈慧虹辦公室提供）

民進黨新竹市長參選人沈慧虹投入選戰以來，每天勤跑基層、穿梭大街小巷，幕僚更透露她是「動物吸引器」，凡走過的路上必遇到各種貓貓、狗狗，喜愛動物的沈慧虹也經常忍不住蹲下來和牠們說話；沈慧虹還自爆日前在田徑場遇到蜥蜴「胖胖公主」，熱情民眾說：「全家包含『牠』都支持妳！」讓她非常感動。

每天行程滿檔的沈慧虹，除跑遍市場、掃街拜票，更推出網路節目「慧虹的認真散步」，在每集節目片段都可看見沈慧虹和貓貓、狗狗的可愛互動，包括護城河畔、竹蓮街地下道、青草湖、假日花市等，每每遇到牠們沈慧虹都會蹲下來，讓一旁幕僚直喊：「姐該趕行程了！」

民進黨新竹市長參選人沈慧虹。（圖／沈慧虹辦公室提供）

民進黨新竹市長參選人沈慧虹。（圖／沈慧虹辦公室提供）

沈慧虹幕僚表示，她就是「動物吸引器」，每次出門跑行程都會遇到各種動物，不管是貓、狗，甚至是護城河畔的烏龜，近日遇到最特別的是在田徑場，是她和蜥蜴「胖胖公主」的第一次接觸，她更忍不住摸摸蜥蜴的小手和肚子，也靠近和牠說話，還笑說：「對不起，我太大聲嚇到你」。

不管是遇到市民或是動物，沈慧虹都展現無比的親和力。幕僚透露，一次行程遇到身上有蛾停駐，要準備上車時，沈慧虹還小心翼翼地請幕僚不要把蛾趕走。她說，她非常喜歡動物，愛護每一個生命，還自嘲自己有「特殊體質」，總在路上遇到各種動物或昆蟲，讓行程添了不少樂趣！