共軍環台軍演後，兩岸對立氣氛更甚以往，今(10)日國民黨副主席、前陸委會主委夏立言將率團訪問福建、廣東及長江三角洲地區的台商與台生。民眾黨立委蔡壁如今表示，夏立言在這個敏感時刻訪陸，她認為是政治不正確，「一定會被扣上紅帽子」。

夏立言今日將率團訪陸，並「可能」會見國台辦主任劉結一、中國海協會會長張志軍等中共高官。國民黨證實，夏確實有訪陸行程，但絕無所謂「訪問北京」、「會見大官」情事。國民黨表示，夏立言訪問團此行集中在福建、廣東及長江三角洲地區，皆以拜訪當地台商為主。

蔡壁如今天被問及此事，她認為在此時出訪是政治不正確，在這次中共軍演美中雙方有一定的默契、甚至美國都還沒有出牌的前提下，一個國民黨副主席此時率團訪陸，「一定會被扣上紅帽子」，或可能讓國人有一些新意，可以值得注目，但她最後仍強調，「個人認為這時候的舉動是政治不正確」。