竹山秀傳醫院榮譽院長謝輝龍，奉獻醫療30多年來，視病如親，創辦竹秀提供緊急救護及偏鄉醫療服務，守護濁水溪線居民健康，照顧老人無微不至，雖然卸下院長職務，依然堅守崗位行醫，日前榮獲衛生福利部頒發專業獎章。

謝輝龍於1997年創設竹山秀傳醫院，提供偏鄉醫療服務，1999年921大地震時，位於斷層帶的醫院建築受創嚴重，但是醫療照顧不中輟，就在周邊搭設簡易的醫療設施，繼續照顧病患，並且開設5個急救站、2間開刀房處理危急狀況。

南投縣內有30多座百岳名山，玉山群峰更是最熱門的登山路線，但也因此登山意外頻傳，由於山高路遠，發生山域事故時，傷病患送醫非常困難；謝輝龍在2003年成立玉山醫療隊，派遣竹秀的醫護人員翻山越嶺，進駐排雲山莊旁的醫療站，在高山上提供緊急救命的醫療服務。

南投縣面積遼闊，交通不便，緊急傷病患轉送外縣市醫院，往往在途中錯失黃金救命時機；謝輝龍積極爭取成立急救中心，並通過中度急救責任醫院評鑑，提升急重症照護品質，減少轉診次數，及時搶救生命。

南投縣人口老化嚴重，謝輝龍全力推動社區失智照護，提升長照品質，並且成立樂智學堂，連年獲失智協會考評優等，更成立南投縣第1家失智共照中心。

謝輝龍秉持仁心仁術，長期投入偏鄉及遠距醫療照護，兼具前瞻政策規畫與執行能力，致力預防延緩老人失能，提升緊急醫療救護效率，居功厥偉，獲衛生福利部頒發三等衛生福利專業獎章肯定，足為醫界楷模。