美國眾議院議長裴洛西訪台，大陸展開「圍台」軍演，但國民黨副主席夏立言昨率團訪問大陸，民進黨新北市長參選人林佳龍今在臉書貼文，呼籲新北市長侯友宜發揮改變的勇氣，導正悖離民意的國民黨！才有資格問鼎未來的總統大位。

侯友宜昨被問及此事回應「值得商榷」，林佳龍認為，雖然可能是基於自保的應付說詞，但我們也期待他能講清楚，到底他認為「值得商榷」之處究竟何在？

林佳龍表示，侯友宜很早就加入國民黨，也以身為國民黨員的身分為榮，未來並很可能爭取國民黨提名參選2024總統大位，因此在攸關台灣國家安全和國家利益的關鍵時刻，自然無法逃避民意檢視其對國民黨主席朱立倫此時派代表團赴中此一重大決定的態度。

他認為侯友宜必須鼓起勇氣，明確地指出朱立倫「值得商榷」的部分為何？同時也必須以具體行動導正朱主席背離主流民意之舉，這才是真正負責任的作法，也才有資格問鼎未來的總統大位。

林佳龍說，台灣是主權獨立的民主國家，國民黨作為最大的反對黨，也應該是忠誠於國家的反對黨。但在中國先以鎖台軍演武嚇台灣，接著又提出台灣問題白皮書，強調一國兩制並不放棄使用武力的時刻，朱立倫仍派夏立言副主席為首的代表團訪中，已讓國民黨無法被視為忠於國家與民主的「忠誠反對黨」。在台海緊張局勢持續升高的時刻，台灣內部除需團結一至對外，更應盡力避免中國有任何見縫插針和統戰分化的機會。