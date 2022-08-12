民進黨桃園市長參選人林智堅在台大國發所的碩士論文被認定抄襲，國民黨台北市議員王鴻薇8月2日檢舉林智堅當時的指導教授、國安局長陳明通涉及違反學術倫理，教育部今天表示，已收到關於陳明通的檢舉案，並依程序函轉學校處理。台大表示，已收到教育部轉來函文，依程序處理中。

陳明通日前發表2000字聲明說，他是先修正林智堅論文，再供余正煌參考，兩位學生都無抄襲意圖。不過王鴻薇召開記者指陳明通此舉是「自證己罪」、「自證有罪」，已違反學術倫理。她根據「專科以上學校學術倫理案件處理原則」第4點第3款規定向教育部檢舉陳明通，「因為不能放過這些學術詐騙集團！」

教育部今天表示，有關王鴻薇於8月2日提出指導教授涉及學術倫理之檢舉案，已依程序函轉學校處理。而事實上，台大校方日前也表示接獲陳明通涉及違反學術倫理案件的檢舉，將組成學倫委員會進行調查及審定。