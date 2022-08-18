桃園市楊梅區一間鐵皮倉庫遭惡火吞噬，火勢於15時3分獲得控制。（蔡明亘攝）

楊梅鐵皮倉庫火勢猛烈，濃煙直竄天際。（民眾提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市楊梅區中山北路一段一間卡車零組件專賣店倉庫18日下午1時許發生火警，火勢相當猛烈，濃密黑煙直竄天際，桃市消防局共出動56車133人赴現場搶救。據悉，倉庫內原有3名員工，其中2人看見火焰迅速竄出及時逃生，但4樓有45歲楊姓男子受困，緊抓鐵窗求援，至廠房倒塌前仍未救出。

桃消防第二大隊副大隊長劉闊融說明，下午1時26分接獲報案稱該倉庫發生火警事故，抵達現場發現火勢十分猛烈、濃煙密布，立刻布水線灌救並通知台電與瓦斯公司將電力和瓦斯中斷。

劉闊融表示，共出動56車133人到場搶救，並於15時3分控制火勢，一名員工在4樓待救，仍積極搶救中，由於倉庫內堆滿大量汽車零組件，使火勢迅速延燒，一旁民宅與商家也遭到波及。

該倉庫主管不久後也現身，神情非常慌張，不停要求消防人員趕緊搶救。據了解，受困的楊男疑為老闆娘的弟弟，事發當下整間倉庫內共有3名員工。

及時從火場逃出的一名女員工還原現場，她第一時間發現4樓起火，原想拿滅火器滅火，通知身在4樓的員工趕緊逃生，但因倉庫內放有機油等易燃物，火勢延燒太快速，令人完全反應不及，只好和另名員工先行逃出，回想起當時情況她不禁雙眼泛淚，至今仍餘悸猶存。