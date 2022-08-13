退出桃園市長選舉的前新竹市長林智堅，從堅定捍衛清白到「承認論文有瑕疵」，態度一夕之間大轉變，甚至決定退選。箇中原因傳與中華大學即將公布的論文審查結果有關，據報導，5名審查委員中，2人的問題具針對性，其他3人則是很不客氣，避免「論文遭雙殺」造成選情崩盤，林智堅最終決定把自己換掉。

有了台灣大學審定會「來不及說明」結果被打爆的前車之鑑，林智堅11日親自出席中華大學的論文審查。但事後他自認5名審查委員都不友善，甚至說出「先射箭再畫靶」；據報導，5人中有2人的提問具針對性，3人態度不客氣，都讓林對論文審定感到不樂觀。

傳出中華大學將於下周公布審定結果，若委員們「又」認定抄襲，台大、中華兩記重拳恐讓林智堅選情大失血，加上蔡英文總統雖下令全黨力挺，但黨公職、民代、縣市長參選人等卻多選擇沉默，林幾經思考，最後決定換掉自己，改由立委鄭運鵬代打。