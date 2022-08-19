民進黨新北市長參選人林佳龍今（19）日表示，民調持續與新北市長侯友宜拉近，「最後 100 天會是一場五五波的選戰」，對此，侯友宜說，期待自己跟競爭者或關心新北市的民代，大家一起努力建設新北市，我們好好做事。

侯友宜表示，他會努力把市政做好，至於不管是競爭者或願意對新北市付出的人，都可以到新北市第一線去看，好好努力提出對新北市好的想法、做法為新北市努力做事。

對於開學在即，但疫情尚未趨緩，新北有無訂定停課標準？侯友宜說，目前中央在研議，一切遵照中央，校園防疫全力配合。