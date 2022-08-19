民進黨新北市長參選人林佳龍今（19）日表示，民調持續與新北市長侯友宜拉近，「最後 100 天會是一場五五波的選戰」，對此，侯友宜說，期待自己跟競爭者或關心新北市的民代，大家一起努力建設新北市，我們好好做事。
侯友宜表示，他會努力把市政做好，至於不管是競爭者或願意對新北市付出的人，都可以到新北市第一線去看，好好努力提出對新北市好的想法、做法為新北市努力做事。
對於開學在即，但疫情尚未趨緩，新北有無訂定停課標準？侯友宜說，目前中央在研議，一切遵照中央，校園防疫全力配合。
民進黨新北市長參選人林佳龍今（19）日表示，民調持續與新北市長侯友宜拉近，「最後 100 天會是一場五五波的選戰」，對此，侯友宜說，期待自己跟競爭者或關心新北市的民代，大家一起努力建設新北市，我們好好做事。
侯友宜表示，他會努力把市政做好，至於不管是競爭者或願意對新北市付出的人，都可以到新北市第一線去看，好好努力提出對新北市好的想法、做法為新北市努力做事。
對於開學在即，但疫情尚未趨緩，新北有無訂定停課標準？侯友宜說，目前中央在研議，一切遵照中央，校園防疫全力配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。